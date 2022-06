Väikse poja isa elu suurest õppetunnist: hinnake oma lähedasi, kuniks pole veel hilja

Mitte kuidagi poleks Tartust pärit Raul Voskressenski (37) osanud arvata, et elu sellise pöörde võtab. «Noore inimesena mõtled ikka, et aega on. Jõuab igale poole minna ja kõike teha,» sõnab Raul, kelle lapsepõlv ning kooliaeg möödusid Tartus. Ülikooli läks noormees Tallinnasse, kus asus õppima kunstiõpetust. «Bakalaureuseõpe sai lõpetatud ning edasi läksin magistrisse, kuid see on praeguseni pooleli,» avaldab Raul ja tõdeb, et töö ja lapse kõrvalt on väga keeruline õpingutega tegeleda.