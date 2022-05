Soome kohus ei lahutanud eksjäähokimängijat Mikko Koivut ta eestlannast naisest

«Koivude põhielukohaks on kujunenud Ameerika Ühendriigid. Seal on abikaasade töökohad ja laste koolid. Pere elamine osa aastast Soomes, inim- ja peresuhted ning Mikko Koivu kavatsus Soome kolida näitavad iseenesest küll sidet Soomega, kuid ei ole piisavad näitamaks, et Mikko Koivu põhielukoht on Soomes või ta on kolinud lõplikult Soome tagasi,» teatas kohus.