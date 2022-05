Coop Pank hoiatab: petturid jahivad isikuandmeid

Pank annab sotsiaalmeedias teada, et Facebookis on Coop Panga nime alt levimas reklaam, mis kutsub üles osalema loteriis «Keeruta ratast ja võida».

«Tegemist on petuskeemiga, mille abil püütakse teada saada teie isikuandmeid, et seejärel venekeelse telefonikõnega teile laenutoodet pakkuda.»

Coop Pangal ei ole käimas ühtegi sellist mängu. Kui teile tuleb Facebookis uudisvoos ette Coop Panga nimel loosiratta kujundusega reklaam, siis tuleks see postitus raporteerida ja sellele mitte klikkida.

Libareklaam näeb välja selline. Foto: Ekraanitõmmis.

Pettused on sage probleem

Coop Panga kommunikatsioonijuht Katre Tatrik ütleb, et finantspettused on Eestis suureks probleemiks olnud juba viimased paar aastat. «Kui varem püüdsid petturid eelkõige tabada IT turvaauke, siis nüüd tegeletakse paraku inimeste psühholoogilise mõjutamisega, mis muudab pettuste ärahoidmise veelgi raskemaks,» ütleb Tatrik Elu24-le.

«Tuletame järjepidevalt oma klientidele meelde, et nad oleksid pettuste suhtes tähelepanelikud nii meie kodulehel kui ka sotsiaalmeedias ja klientide infokirjas. Samuti teeme seda meedia vahendusel ja oleme aidanud kaasa Eesti Pangaliidu kampaaniale «Ei, aitäh!», mis õpetab pettuseid ära tundma. Lisaks on meil kasutusel mitmed sisemised tööprotsessid ja kontrollid, et maandada kliendi pettuse ohvriks langemise tõenäosust, ning tehnoloogilised meetodid pettuste ennetamiseks ja monitoorimiseks.»

Coop Pank. Foto: Eero Vabamägi

Kõnealune pettus levib sotsiaalmeedias ja Coop Pank on selle kohta hoiatuse lisanud nii oma kodulehele kui ka sotsiaalmeediakanalitesse ning teinud koheselt avalduse ka Riigi Infosüsteemi Ametile (CERT-EE), kes tegeleb õngitsuslehe sulgemisega.

Praegu leviva pettuse puhul näidakse inimesele Coop Panga nime alt reklaam, mis kutsub üles osalema loteriis «Keeruta ratast ja võida». Coop Pank palub reklaami mitte avada ega loteriis osaleda.

«Palume mitte avada ega osaleda eelmainitud loteriis.»

«Kuna Mobiil-ID ja Smart-ID abil teostatud tehingud on juriidiliselt kehtivad, siis tuleb nende koodide sisestamisel olla väga hoolas ja kindlasti mitte anda neid kasutada võõrastele inimestele,» ütleb Coop Panga esindaja. Kui inimesel on väiksemgi kahtlus, et teda püütakse petta või ta on langenud pettuse ohvriks, tuleks sellest koheselt teavitada nii panka kui ka politseid. Coop Pank teeb kõigi pettusjuhtumite lahendamiseks politseiga igakülgset koostööd ja mida varem pettustest teada antakse, seda suurem on võimalus pettuste tuvastamiseks.

«Pangatöötajad ei küsi ühegi pangatoimingu teostamiseks mitte kunagi kliendilt kaardi andmeid ega juurdepääsu pangakontole.»