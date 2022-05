Haridustöötajad mures: kas tõesti pannakse Õpetajate Leht kinni?

«Poliitikud räägivad palju sellest, et õpetajate järelkasvu pole. Et õpetajaameti maine on madal ja et see on suur probleem, mida peab meie laste tuleviku ja hariduse nimel lahendama. Ja sellesama suuga väidetakse, et kulude kokkuhoiuks tuleb Õpetajate Leht kinni panna.»