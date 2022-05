Suri kultusbändi Depeche Mode liige Andy Fletcher

«Fletchil oli tõeline kullast süda ja ta oli alati olemas, kui vajasid tuge, elavat vestlust, head naeru või külma õlle. Meie süda on tema perekonnaga ja palume, et te hoiaksite neid oma mõtetes ja austaksite nende privaatsust sel raskel ajal.»

Ta moodustas 1970ndate lõpus koos koolikaaslase Vince Clarke’iga Hiinas bändi No Romance. 1980. aastal liitus bändiga Martin Gore ja nende uueks nimeks sai Composition of Sound. Samal aastal liitus bändiga ka laulja Dave Gahan ja nad muutsid oma nime taas, sedapuhku sai nimeks Depeche Mode.

Pärast debüütalbumi «Speak & Spell» väljaandmist 1981. aastal sai Depeche Mode üheks kaheksakümnendate ja üheksakümnendate alguse mõjukamaks bändiks. Nende hittide hulka kuuluvad näiteks sellised palad nagu «Just Can't Get Enough», «Personal Jesus» ja «Enjoy The Silence».