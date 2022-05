«Jää vait, muidu viin metsa!» Väidetav Laagri lapseröövel ähvardustega tagasi ei hoidnud

«Tähelepanu! Laagris, Sillaku tänava kandis liigub ringi pervert. Tuttava last hakkas tema koduukse eest kaasa vedama, ähvardas lapse rabelemise peale, et jää vait, muidu viin metsa, tapan ära,» seisab neljapäeval Twitterisse tehtud postituses.

«Lapsel oli telefoni jälgimine peal, ema vaatas, et miks laps trepist üles ei tule, helistas, seepeale tüüp ehmatas, jooksis minema. Laps šokis, eriti kirjeldada ei oska. Politsei kutsutud,» lisati järgmises postituses. Mõne aja pärast tehti juhtunu asukoha osas väike parandus - nimelt ei toimunud väidetav vahejuhtum Sillaku tänaval, vaid Sillaku piirkonnas Seljaku tänaval.

Tähelepanu! Laagris, Sillaku tn kandis liigub ringi pervert. Tuttava last hakkas tema koduukse eest kaasa vedama, ähvardas lapse rabelemise peale, et jää vait, muidu viin metsa, tapan ära.



Toimunut kommenteeris kohe ka Lääne-Harju politseijaoskonna veebipolitseinik Vladlen Jakovlev. «Politsei on juhtumist teadlik, siinkohal sooviks tänada kogukonda kiire teavitamise eest. Tegeleme selle sündmuse asjaolude väljaselgitamisega.»

Lapsevanemad on mures

Laagri kandi lapsevanemad on ilmselgelt mures ja mitmed neist väljendavad seda selgelt ka sotsiaalmeedias. «Tahaks kindel olla, et Harku valge kaubiku case (juhtum - toim) ei kordu. Samas, Laagri on mu kodukant ja kui probleem päris, siis jagaks hoiatust ka ise edasi,» tunnistatakse ühes postituses.

Niinimetatud Harku valge kaubiku juhtum leidis aaset 2017. aasta novembris. Postimees kirjutas toona, et kaks meest tirisid Harku vallas Vääna-Viti bussipeatuse lähedal lapse valgesse kaubikusse ning lasid ta vabadusse alles mitme tunni pärast. Juhtunu osas alustati ka kriminaalmenetlust. Ka tookord sai kõik alguse kohaliku poolt ühismeediasse tehtud sissekandest.

Kirjelduse järgi rebisid kaks meest lapse Vana-Klooga maanteel valgesse kaubikusse ning lasid lapse välja kaubikust alles kella 18.30 paiku. «Autoga sõideti ei tea kus. Mis kaubikus toimus, nende üksikasjadeni me ei lange,» selgitas Harku valla elanik. Väidetavalt võeti lapselt ära koolikott ja telefon.

Esialgsetel andmetel oli kaubikus kolm meest, kes olid kõrvalisel teel väidetavalt ka mõnda aega oodanud. «Ainult üks oli roolis ja kaks selles kinnises kuudis. Äkki keegi märkas midagi lisaks, kõik teave teretulnud,» seisis ühismeediasse tehtud postituses pea viis aastat tagasi.

See kõik osutus aga väärinfoks. Nädalapäevade pärast selgus, et politsei kontrollis laekunud kuriteoteadet ning see ei osutunud tõeseks.