ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Väike Savisaar, järjekordne Keskerakonna läbikukkunud Mäkaiver

See on lihtsalt hämmasav, millega on suutelised hakkama saama keskerakondlased. Heidame värskendava pilgu, aga kõigepealt kesikute uusimast tšempionist, vana Savika ihuviljast, Erki Savisaarest, kes meie valitsuse mingi kollektiivse mõttepausi ajal keskkonnaministri toolile asetati.

Puidutööstuse emamesilane

Kui väike Savisaar hakkas keskkonnaministrina toimetama, saatis ta viivitamatult ühiskonnale ärevaid signaale, kuna tema taru ümber hakkasid mesilastena sumisedes tiirlema puiduärimehed, kes kõik üritasid tarusse tungida ning teha vastsele emamesilasele Erkile selgeks, et eesti rahvas peaks olema väga uhke, õilis ning jätkusuutlik ning laskma Euroopat kütta Eesti metsast pärit puitpelletiga.

Riigi otsus vähendada riigimetsa uuendusraiete pindala algul plaanitud 13 protsendi asemel aastaga nelja protsendi võrra ei klapi tegelikult üldse kokku sellega, mis on kirja pandud koalitsioonileppesse.

Seda, et Keskkonnaministeeriumi juht vänderdab looduskaitsekuul saag käes metsa poole palkide järele, on küllaltki keeruline mõista.

Tegelikult sai keskonnaministrist puidutööstuse hääleka lobi kerge saak. Kui survestanud oleks ükskõik mis asutus peale Keskkonnaministeeiumi, võiks asjast veel kuidagigi aru saada, aga seda, et Keskkonnaministeeriumi juht vänderdab looduskaitsekuul saag käes metsa poole palkide järele, on küllaltki keeruline mõista.

Teisisõnu: keskkonnaministri otsus võimaldab Riigimetsa lageraiumist praegusele lisaks veel 2300 hektari võra. Keskkonna seisukohast on see otsus pehmelt öeldes täiesti lollpäine.

Küüniline Savisaar

Et kesikutel on riigist ja riigis kasvavast metsast savi, isegi ei üllata. See partei on läbi ajaloo paistnud silma vaid sellega, et oskab muutuda igal oma eluetapil kriminaalseks organisatsiooniks.

Metsa aga on raiutud tõesti liiga palju. Kui kunagi võis mingit osa looduskaitsjatest pidada ehk asjatu paanika tegijateks, siis enam ei ole see kindlasti nii.

Asjal võib olla veel üks tagamaa: kui oma jonnimisega lastetoetuse teemadel koalitsiooni õlekõrrele seadnud erakond lisab samale õlekõrrele veel soovi tõmmata maha meie mets, paistavad siit tagant ühe soovi kõrvad – ja see on praeguse valitsuse kukutamine.

Igal juhul teeb just kesikust keskkonnaminister ülimalt näotu teo ning asetab ennast Jüri Ratta asemel sellele kuulsale fotole, kus Ratas marsib mööda teed palk seljas nagu mõni tüsedam Lenin.

Katastroofilised Mäkaiverid

Keskerakond koosnebki pudrunäpulistest Mäkaiveritest.

Aga kui väikeste poiste lemmik-teleseriaalist tuntud Mäkaiver oskas kõik problemaatilised ning lekkivad kohad teibi ja süljega ära parandada, siis Keskerakonna Mäkaiverid keeravad pekki iga viimse kui asja, millele nad oma näpu külge ajavad.

Kui on vaja midagi varastada – palun. Aga kui on vaja mõelda, mihukene võiks olla jätkusuutlik Eesti, siis tuleb lahenduse asemel alati pahandus.

Pobleemide lahendamise oskus ja soov on selle koosluse kõige nõrgem külg – konkurentsitult. Väikese Savisaare suur isa Edgar mängis kartulite ja küttepuudega, ehitas mingi kukalt kratsima paneva moodustise nimega "Linnapood" (Lipo), mis pidi tagama "odavad hinnad", aga ei teinud seda jne jne.

Keskerakonna Mäkaiverite pekkikeeramiste nimekiri on lõputu. Kui on vaja midagi varastada – palun. Aga kui on vaja mõelda, mihukene võiks olla jätkusuutlik Eesti, siis tuleb lahenduse asemel alati pahandus.

Mets on meie julgeolekuressurss. Muuseas, eriti just sõja ajal. Katsuge te pihta pandud kohvimasinat ahju ajada, kui gaas kinni keratakse või üle mõistuse kalliks läheb. Kui meie puidu kütmisele üldse mõelda, tohiks seda kriisi korral teha Eestis, mitte külvata puid mööda maailma laiali nagu kaerahelbeid varblastele.

Ilmselt on tagumine aeg vabastada väike Savisaar talle üle jõu käivast elukutsest ning ta ministikabinetist minma kihutada. Enne kui ta veel midagi välja mõtleb.