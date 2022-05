SAAGA ZELENSKÕI LIIVAKUJUGA ⟩ Tõrva vallavanem Maido Ruusmann nimetab ekrelast avalikult kratiks

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tegi kolmapäeval Facebooki postituse, kus süüdistab EKRE erakonna nimistus olevat vallavolikogu liiget Arnold Loogat tõrvalaste hirmutamisest. Huvitav on ka see, et vallavanem lausa avalikult solvab volikogu liiget, nimetades teda kratiks.

Kogu see saaga on saanud alguse aga Tõrva keskväljakule püstitatud Zelenskõi liivakujust, millega linn avaldatav austust Ukrainale.

Oma postitust alustab Ruusmann järgmiselt: «Just kirjutas mulle häiritud Tõrva linna kodanik, et üks kratt, EKRE Tõrva vallavolikogu liige Arnold Looga käib mööda linna ukselt uksele ja hirmutab inimesi jutuga, et tänu meie toetusavaldusele läbi Ukraina president Zelenskõid kujutava vabadussamba tuleb esimene pomm Venemaalt Tõrva.»

Väidetavalt olla Looga väitnud, et selline kuju ei sobi linnapilti ning olevat totaalne raha raiskamine ja tõstatanud ka küsimuse, et mis raha eest see küll loodud on. Et selline kuju ei sobi, ei sobi linnapilti ja üldse on see raha raiskamine ja ei tea veel kelle raha.

«Soovitan sellised kahtlevad ja hirmutavad kratid saata sama teed tagasi kust tulid, ehk ikka soovitada olla sirge seljaga eestlane ka,» lisab Ruusmann.

Veel märgib ta, et antud Zelenskõi vabadussamba ja Tõrva rajatava Vabaduse pargi rahastavad piirkonna ettevõtjad omast vabast tahtest toetada vabadust ja rõhutada selle tähtsust. Pargi avamisel, 21. juunil lubatakse avalikustada ka kõikide toetajate nimed.

Elu24 helistas Arnold Loogale ning uuris, kas ta tõesti käis mööda Tõrva linna hirmujuttu ajamas ning kuidas ta suhtub sellesse, et vallavanem teda avalikult kratiks nimetab.

Looga väitis meile, et tema ei ole sellist juttu ise ajanud, küll aga on tulnud inimesed tema juurde ja öelnud, et kardavad Venemaa pomme, kuna Tõrva julgeb nii suurelt Ukrainale toetust avaldada. Ehk siis ekrelase sõnutsi on vallavanem levitanud külajuttu, millel pole aga mingisugust alust.

Mis puudutab aga Zelenskõi vabandussambasse, ütleb ta, et tal ei ole selliste ettevõtmiste vastu midagi, küll aga taunib ta seda, et kodanikega antud otsust polnud väga läbi räägitud. «Lihtsalt ootamatult tehakse mingi asi,» lisas looga.

«Sellelt gümnaasiumi haridusega vallavanemalt polegi midagi targemat oodata, see on tema igapäevane suhtumine,» kommenteerib ta vallavanema poolt talle antud hüüdnime.

Küsisime Ruusmannilt, kas ta peab sellist postitust vallavanemale sobivaks. Ta vastas meile järgmiselt: «Oma küsimuses eksite viitega külajutule. Külajutuga oleks tegu stiilis, kui keegi kuskil rääkis, mina kuskilt kuulsin. Antud juhtumi puhul pöördus minu poole eile õhtul otsesuhtluses Tõrva linnas elav inimene, kelle aia taga hr. Looga vahetult eelnenult postituses kirjeldatud jutuga käis. Pöördumine isiku poolt on kirjalik ja sõnaselge. Olen täielikult veendunud, et vastaval inimesel polnud mitte mingisugust põhjust valeväiteid esitada. Seega usun oma allikat ja lükkan kategooriliselt ümber väite, et tegu on külajutuga.