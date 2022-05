Haapsalus legendaarset Müüriääre kohvikut pidanud perekond otsib ärile uut omanikku

Juba 16 aastat on Haapsalu vanalinnas, peatänava ääres asuv Müüriääre kohvik olnud armas pereäri, mida teab iga läänemaalane ning tegu on ka turistide meelispaigaga.

See on kohvik, mida tuuakse esile igas Haapsalu tutvustavas loos ning ka seriaalides, mis selles armsas linnakeses valminud on.

Nüüd annavad aga kohviku omanikud teada, et sooviksid oma äri üle anda, sest tunnevad, et nende perel on aeg muutusteks. Kohvikut pakutakse pikaaegsele rendile. Kas tõesti leidub kedagi, kes suudab hoida selle asutuse hinge just sellisena, nagu selle loojapere on senini hoidnud.