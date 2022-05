TÄHESEISUD ⟩ Mis on toonud Kaia «Hiiglaste Tapja» Kanepile nii palju võite ja kuidas läheb järgmine mäng?

Kaia Kanepi on sündinud 10. juunil aastal 1985 ning ütleb, et tunneb end 36-aastase tennisistina väga noorena. Prantsuse lahtiste põhiturniiril on ta aga vanim mängija ning homme on tal ees mäng endast pool elu noorema (18-aastase) vastase Coco Gauffiga.

Heites pilgu Kaia Kanepi sünnikaardile, hakkab silma, et koguni 5 planeeti tema kaardis on retrograadsed - seda on väga palju. Selline retrograadsete planeetide hulk viitab, et inimene muutub küpsedes üha intensiivsemaks ning tal on endast palju anda. Tihti saabuvad selliste inimeste suurimad elusaavutused hilisemas eas. Kaia on siiski veel noor ning juba tohutult palju saavutanud, kuid retrograadsete planeetide arv viitab, et tal on edaspidi veel rohkem endast anda, kui osatakse oodata. Ta ei väsi ära, vaid tõuseb üha enam ärkvele.