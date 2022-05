Beebiga pika lennureisi ette võtnud ema palus 200 kaasreisijalt südamlikul moel vabandust

Ühismeedias on hiljuti tähelepanu saanud Facebookis jagatud LinkedIni postitus, kus härra kirjeldab oma lennureisi Lõuna-Koreast Ameerikasse, San Franciscosse. Nimelt oli kümme tundi kestval lennul noor ema, kelle neljakuuse beebi jaoks oli see esimene pikk reis.

Kotis olevat olnud ka armas kiri: «Tere, mina olen Janwoo. Ma olen neljakuune ja täna reisin koos ema ning vanaemaga Ameerikasse. Olen natuke närvis ja kardan. See on minu elu esimene lennureis. Seega on normaalne, kui natuke nutan või rahu häirin. Proovin rahulikuks jääda, aga ei saa midagi lubada. Palun kasutage neid, kui mu hääl liiga valjuks läheb. Head reisi. Aitäh!»

Kuigi ühismeedias jagatud postitus on värske, siis heategu ise on aga vanem, sest see juhtus 2019. aastal toimunud lennureisil. Ka toona kirjutati sellest välismeedias. Insideri artiklist, mis on avaldatud kolm aastat tagasi, 27. veebruaril, selgub, et originaalpostituse südamlikust teost tegi 12. veebruaril Dave Corona.