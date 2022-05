ARMSAD KAADRID ⟩ Nele-Liis Vaiksoo tähistab tütre sünnipäeva Itaalias

Nele-Liis avaldas, et praegu on tal viis treeningut nädalas. Neist kaks on ujumis-, kaks ratta- ja üks jooksutrenn. «Verised põlved ja küünarnukid on vähemalt minul igapäevased,» tunnistas ta naerdes.

Kuigi rattaga kukkumist on palju, on laulja sõnul raskeim ala siiski jooksmine. «Kohe üldse ei meeldi see jooksmine,» tunnistas Nele-Liis ja ütles, et kui jalad ei kanna, siis rullib Ironmani finišisse. «Eks ole näha, mis saama hakkab. Loodan, et tohutu turbo tuleb sel päeval.»