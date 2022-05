MIS TOIMUB? ⟩ Reval Mööbel tõmbab klientidel naha üle kõrvade, pole toodet ega ka raha

Reval Mööblist tooteid tellinud kliendid kurdavad, et ettevõtte lubatud toodete tarneajad venivad või ei saabu kaupa üldse. Tellimuse tühistamisel lubatakse kahe nädala jooksul raha tagastamist, kuid tavaliselt on jäänudki see vaid lubadusteks. TTJA: tegemist on ebaausaid kauplemisvõtteid kasutava ettevõttega!