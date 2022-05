EKSPERIMENT LASTEGA VALGAS ⟩ Lapsevanem: lasteaedade toit on ohtlik, vähemalt vald hakkas lõpuks tegutsema!

Möödunud aasta oktoobris tegi Elu24 loo Valga lasteaedade toitlustamisest. Lapsevanemad olid juba tagajalgadel ning protestimas volikogu istungi eel, püüdes kinni volikogu liikmeid ning paludes põlvili neid, et midagi muutuks.

Nimelt, olid lapsevanemad käinud lasteaedades proovimas Gurmann OÜ valmistatud toitu ning sülitanud selle lausa välja. Kui alguses nõustusid lasteaiakasvatajad vanematega, et toit ei kõlba koeralegi, siis järsku tekkis nende poolt vaikus ning enam ei julgetud lastevanematega sel teemal rääkida.

Peale pikka anumist tehti Valga vallavalitsuse poolt lõpuks kauaoodatud koosolek koos lapsevanemate ja Gurmann OÜ esindajaga Svetlana Sopi, peale mida anti lubadus, et probleemid lahendatakse.

Ka Vallavalitsusest kinnitati, et lasteaedade toidud on väga maitsvad ning lapsed küsivat lausa juurde. Just seda rääkis ka tol ajal asevallavanema kohta täitnud Meeli Tuubel ka sotsiaalmeedias, kus aga kisa toidu suhtes vaibumist ei näidanud.

Kuigi kaebuseid Gurmann OÜ poolt teostatava lasteaedade toitlustuse osas jõudis meie toimetusele ikka edasi kuni tänaseni, siis alles nüüd on tulnud lasteaedade juhatajatelt ametlikud kaebused, mis on leitavad Valga vallavalitsuse avalikust dokumendiregistrist.

Valga Walko lasteaedade kaebus. Foto: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

Alustasime koheselt asjaolude uurimist ning küsisime nii vallavanemalt Monika Rogenbaumilt kui ka volikogu esimehelt Lauri Drubinšilt, mis on valla edasised plaanid seoses lasteaedade toitlustamisega ning kas on jätkuvalt seisukohal, et toit on maitsev ning suuri probleeme ei ole.

Valga Kasekese lasteaia kaebus. Foto: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

Kuigi kõikidele küsimustele me vastust ei saanud, vastasid mõlemad täpselt ühtemoodi:

«Valga Vallavalitsus on alates eelmise aasta sügisest pidevalt jälginud lasteaedade toitlustamist Valga linna lasteaedades ja palunud lasteaedadel edastada vallavalitsusele oma tähelepanekud kirjalikult. Lasteaedadest on vallavalitsuseni viimasel ajal jõudnud signaalid lasteaedade toidu kvaliteedi halvenemise ja ebapiisavuse kohta. Eelmisest sügisest lasteaedu toitlustava ettevõttega on korduvalt vesteldud, probleemidele tähelepanu juhitud ja lepingu korrektset täitmist nõutud. Kahjuks ei ole ettevõtte suutnud toitlustamisel saavutatud kvaliteeti hoida, mistõttu valmistab vallavalitsus ette hankelepingu lõpetamist ja uue hanke läbiviimist. Leping praeguse toitlustajaga lõpetatakse hetkest, kui on saavutatud kokkulepe uue teenuseosutajaga, sest lasteaedade toitlustus tuleb tagada katkematult.»

Nüüd tuleb lastevanematel vaid palvetada ja loota, et uus toitlustaja leitakse õige pea, sest laste tervise suhtes sellised asjad jätkuda ei tohiks.

Valga Buratino lasteaed. Foto: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

Oktoobris Valgat külastades rääkis meile üks kohalik kohvikupidaja, et sellise raha eest nagu seda teeb Gurmann OÜ, ei ole võimalik süüa teha. Ka lapsevanemad mõistavad, et valla ülesanne on leida hanke korras soodsaim pakkuja, kuid siiski tuleks nende arvates teha koostööd mõne toitlustusspetsialistiga, kes ütleks, millise summa eest on võimalik kvaliteetselt süüa teha ja millise summa eest mitte.

Ka Gurmann OÜ esindaja Svetlana Sopile on antud kommentaari võimalus, kuid hetkel pole ta meile oma vastust andnud.