EKSITUS? ⟩ Grossi toidupoes ilutseb kampaaniasilt, mis lubab ostuga kaasa seapea

Pilt Grossi Toidukaupade kampaaniaplakatist on tekitanud inimestes palju segadust. Plakatil seisab, et soovi korral jagatakse ostuga kaasa seapea ning pakkumine kehtib 29.maini.

Selline kampaania tekitab inimestes aga hämmingut ning see ei tundu neile reaalne, mistõttu peetakse seda inimlikuks eksituseks. On ka neid kellele pakub see aga nalja. Kuna pildil on plakat alkotestide ja alkoholi leti juures, arvatakse, et seapead jagatakse ehk pealekaks.