Tähelepanelik televaataja küsib: kuhu jäid kõik naist otsivad maamehed?

«Edukaid tõsielusaateid on Eesti teleajaloost ette näidata mitmeid, kuid vähesed on köitnud televaatajaid oma südamliku siirusega nii, nagu seda tegi 2007. aastal eetrisse läinud maameeste naisteotsing. Soovides pakkuda oma klientidele aina mitmekülgsemat ja meelelahutuslikumat sisu, toome koos Kanal 2-ga televaatajateni ühe maailma populaarseima suhtesarja värske hooaja,» sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili tänavu märtsi alguses, kui esimesest Eestis eetrisse läinud «Maamees otsib naist» hooajast oli möödunud 15 aastat.

«Selle aja jooksul on meie ühiskonnas toimunud suuri muudatusi. Enam ei kolita parema elu otsinguil maalt tingimata linna, vaid pigem vastupidi. Elu maal on luksus, mida iga mees endale lubada ei saa. Kuid need, kes saavad, on teinud olulisi edasiarenguid nii maailmavaateliselt kui tehnoloogiliselt. Nii et uus hooaeg saab kindlasti olema põnev upgrade,» sõnas Kanal 2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Mari-Liis Veskus.