VIDEO ⟩ Selline on Ukraina uus relv, mis peaks võidu lähemale tooma

USA väljaande The New York Times (NYT) küsitletud sõjaväeekspertide sõnul on haubitsate tõhusus nähtav paar nädalat pärast, kui kõik abina saadetud suurtükid on kasutusele võetud.

Ukraina sõjaväelased sõnasid, et haubitsad M777 suurendavad lootust saavutada suurtükiväe ülemvõim mõnel rindejoonel. See on oluline samm liikumaks võitude suunas.

«See relv viib meid võidule lähemale. Iga moodsa ja täpse relvaga jõuame võidule lähemale,» ütles Ukraina relvajõudude kolonel Roman Kašur.

Kašuri sõnul on nende eesmärgiks purustada haubitsate abil Venemaa jaamad ja sõjaline infrastruktuur, näiteks laskemoonalaod ja komandojaamad.

Ukraina sõdurite sõnul päästavad haubitsad ka tsiviilisikute elusid, kuna nendega saab tabada Vene suurtükke, millega venelased hävitavad Ukraina linnu.

Ajalehe intervjueeritud sõjandusekspertide hinnangul ei pruugi uute relvade saabumine Ukrainale siiski edu tagada, kuna venelased jätkavad ägedat võitlust Donbassis.

USA mittetulundusliku uurimis- ja analüüsiorganisatsiooni The Center for Naval Analyses, mis asub Arlingtoni maakonnas Virginias, eksperdi Michale Kofmani sõnul sõltub haubitsate mõju sellest, kui palju neid Ukrainal on.

«Suurtükiväe mõju põhineb sellel, kui palju on suurtükke ja kui täpsed need on. Venemaal on maailma üks paremaid suurtükivägesid,» sõnas Kofman.

Sõjaeksperdid ütlesid ajalehele, et praegu on Ukraina armeel kümmekond USA saadetud haubitsat M777 ja kasutamisväljaõppe on saanud 200 Ukraina sõdurit. Ukraina saab kümneid haubitsaid juurde.

USA-s hakati haubitsat M777 tootma 2005. aastal ning USA armee sai esimesed M777-d 2006. aasta oktoobris. 2017. aasta oktoobriks oli neid USA maaväe ja merejalaväe kasutuses umbes tuhat.

USA merejalaväelased laadimas õhujõudude kaubalennukisse C-17 Globmaster haubitsaid M777, mis saadeti Ukrainasse. Foto on tehtud 21. aprillil 2022 Foto: U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS/Scanpix

USA kasutas neid haubitsaid Afganistanis ja Iraagis.

Haubitsa M777 märkimisväärseks eeliseks eelkäijate ees peetakse kahuri kergust. Neid saab ka kiiresti ühest kohast teise viia.

M777 on 155-millimeetrise kaliibriga haubits, mida toodab Briti relvatootja BAE Systems.

Titaanist komponendid valmistatakse Ühendkuningriigis, kuid relvad pannakse kokku ja testitakse BAE Systemsi hoonetes USA-s Mississippis Hattiesburgis.

M777 suhteline kergus annab võimaluse transportimiseks nii veduksõidukitega kui ka helikopteritega.

M777-l saab kasutada Exaliburi laskemoona, mida juhitakse GPS-i abil. Laskekaugus on 40 kilomeetrit.

Vene väed tungisid Ukrainasse 24. veebruaril ja sõda kestab kolmandat kuud. Venelaste plaan võtta Ukraina ära paari nädalaga kukkus läbi. Venelased laastasid küll Ukraina pealinna Kiievi lähedastel aladel, kuid pealinna nad kätte ei saanud.

Pregu käivad kõige karmimad lahingud Ida-Ukrainas Donbassisi. Venelased pingutavada, et saada kätte Ukraina separatistlikud alad, niinimetatud Donetski ja Luhanski rahvavabariik.