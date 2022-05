NÄITLEJAST MUUSIKUKS ⟩ Sander Rebane andis välja oma esimese singli

Sander Rebane on juba üle aasta nokitsenud uue eriala kallal. Nimelt õpib ta Georg Otsa nimelises muusikakoolis juba pikemat aega muusikaproduktsiooni eriala. Saates «Õhtu» avaldas ta oma esimese singli, mida ta reedel oma lõputööna lausa kaitsma peab.

Muusiku tiitlit Rebane endale aga veel ei taha. «Seda tiitlit olen nõus kandma võibolla alles viie või kümne aasta pärast,» lisas ta. Muusikaga on ta tegelenud lausa poolteist aastat igapäevasel ja seda igal võimalusel ka töö kõrvalt.

Tegelikult on muusikapisik temas olnud juba ammu. «Meie suguvõsas oli selline komme, et kõik lapsed pidid muusikakooli minema. Mind pandi sinna juba viieaastaselt muusikakooli klaverit õppima,» täpsustab Rebane.

Klaverit ei tahtnud ta aga kohe üldse mitte õppida, mistõttu jäi see soiku. Sakku kolides soovis ta väga saksofoni mängima õppida, kuid sellele eelnevalt tuli selgeks saada klarnet, mis noormehele kohe üldse ei meeldinud. Nii valetaski ta oma emale, et tema näpud on selleks liiga lühikesed- kindlasti ema ei uskunud teda, kuid muusikakoolis ta enam ei käinud.