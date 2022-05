VIDEO ⟩ Argentinas leiti kaks hiiglaslikku «surmadraakonit»

Lendavad dinosaurused. Pilt on illustreeriv

Argentina paleontoloogid avastasid Mendoza provintsi Aguada del Padrillo kivipaljandist kahe hiiglasliku lendhiidsisaliku fossiilid. Nad andsid neile hüüdnimeks surmadraakon ja lisasid, et tegemist on suurimate pterosaurus’tega, mis Lõuna-Ameerikast leitud on.