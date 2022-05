Kas tõesti on üliohtlikud ahvirõuged otsapidi juba Soomes?

Soome haigla on andnud teada meespatsiendi ortopoksiviiruse nakatumisest, mis ongi siis hetkel tuntud kui ahvirõuged. Hetkel uuritakse mehele tehtud analüüse ning vastuseid lubatakse nädala lõpuks. Seega pole veel asi sada protsenti kindel, kuid kõik viitab hetkel sellele, et nakatumine on tõepoolest toimunud.

Arvatavasti saadi haigus reisil Euroopasse. Hetkel koduhooldusel viibival patsiendil on villid ja kõrge pakavik, muu olemine on tal hea. Mehega lähikontaktis olnud inimesi on teavitatud ja juhendatud, et vältida nakkuse levikut.

Ahvirõugete viirust leidub peamiselt Lääne- ja Kesk-Aafrikas ning haiguse edasikandumine inimeselt inimesele on olnud haruldane. Euroopas ja Põhja-Ameerikas on viimastel nädalatel teatatud mitmekümnest ahvirõugete juhtumist. Infektsioonidest on teatatud isikutel, kes ei ole reisinud piirkondadesse, kus ahvirõuged on levinud.

Enamikul juhtudel kahtlustatakse, et infektsioonid on seotud meestevahelise seksiga. Haiguse ülekandmiseks ühelt inimeselt teisele on sageli vaja väga tihedat kontakti.