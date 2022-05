Kate Moss: Johnny Depp pole mind eales löönud ega lükanud trepist alla!

Eelmine kord, kui Heard ütlusi andis, tõi ta välja Mossi, väites, et Depp olevat naist trepist alla lükanud, mis peale Deppi meeskond kohtusaalis rõõmuhõiskeid tegema hakkas. Juba siis uskusid mehe fännid, et see annab võimaluse tuua tunnistama ka Mossi. Just nii see läkski.