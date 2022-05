KUUM KLÕPS ⟩ Sõnad on üleliigsed: Elina Born rabab teisi Eesti lauljatare jalust

Laulja Elina Born andis isiklikul Instagrami kontol märku, et peagi on temalt oodata uut lugu. ««Ma ei teaaaaaaa, kuidas sulle seda öelda..»,» avaldas Elina oma postituses enda uue loo refrääni esimesed sõnad ja palus fännidel need pähe õppida.