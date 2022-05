Merle Liivand, kes saavutas näkineiukostüümis just uue maailmarekordi maratonujumises, on inspiratsiooniks paljudele. Tema eriline elutee peegeldub ka astroloogilises sünnikaardis - mis sealt täpsemini välja tuleb?

Merle Liivandit eristab tavalisest sportlasest asjaolu, et ta teeb oma tegemisi suurema missioonitundega, millel on avaram tähendus kui tema isik, nimi ja saavutused. Ta on ühendanud ujumise ookeaniaktivismiga ning soovib tuua tähelepanu tõsisele murele, et meie ookeanid on plastikuga saastunud ning veeolendid surevad massiliselt.

Kirjutasin juba selle aasta horoskoobis, et tegelikult on vee ja ookeaniga seotud probleemid sel aastal eriti olulised ja vajavad tähelepanu. Võimalik, et muude sündmuste tõttu on see teema aga varju jäänud ning olukord tõsiselt halvenenud. Seda enam toetab universum Merle Liivandi tegemisi, kuna tema tegevus ja hääl on õiges kohas.