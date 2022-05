Rolf Roosalu ilunipp: paast on see, mis noorendab!

Rolf Roosalu on oma laulmise ning meeleolukate ülesastumistega rõõmustanud publikut juba paar aastakümmet. Laulja imeline hääleulatus ning musikaalsus on pisara silma toonud nii mõnelgi tulihingelises fännil. Mees on esinenud rahvusvahelistel üritustel, muusikalides ning teinud edukalt kaasa mitmetes mainekates teleprojektides. Raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast», tõdes laulja, et lavale pääsemine pole tema jaoks enam teema, mille pärast iga hinna eest võidelda.

«Suurel laval esinemine pole minu jaoks enam elu ja surma küsimus. Vaadates täna näiteks Eesti Laulu...viimastel aastatel on jäänud mulje, et hästi palju rõhutakse produktsioonile. Loomulikult, see on oluline. Kuid unustatakse ära sisu ja see, mida konkreetne lugu artisti enda jaoks tähendab. Laul hakkab ka kuulajale mõjuma alles siis, kui see mõjub läbi artisti,» märkis Roosalu.

Muusik lisas, et hea laul on see, mille puhul esitaja tunneb materjaliga teatavat lähedast ja isiklikku kontakti. «Heal lool on olemas ka mingi muu tasand - sel on midagi, mida inimestele rääkida. Analoogne asi juhtus ka tänavu Eurovisioonil võitnud Ukraina võidulooga «Stefania». See ei pruukinud olla muusikalises mõttes inimeste lemmiklaul, kuid selle taga on nii tugev ja hinge minev sisu,» märkis ta.

«Aga mis puudutab artiste ja suuri lugusid...mis seal salata, paljud ei kanna laule välja. Eurovisiooni puhul tuleb nii hästi juba veerandfinaalidest välja, kes suurel laval reaalselt vastu peaksid ja kes jällegi mitte. Kas siis lugu hakkab elama täiesti oma uut elu või see hääbub kuhugi rambivalgusesse. Olgem ausad, neid esinejaid on päris vähe, kes on suutelised Eurovisiooni finaalis panema kogu Euroopa ja maailma end kuulama,» muigas Roosalu.

Mees tõi noorema põlvkonna kohalike artistide hulgast välja isikliku lemmiku ja põhjendas seejuures oma valikut. «Jüri Pootsmannil tulevad järjest väga head laulud. Heas mõttes kavalalt sõudev artist Eesti popmuusikas. Tal on kõik sammud väga hästi läbi mõeldud ja kõik toimib suurepäraselt. Soovin talle ainult edu,» sõnas ta.

Juulikuus läheb muusik kontserttuurile koos Koit Toome, Dagmar Oja, Kaire Vilgatsiga. Esitlusele tulevad legendaarse ABBA lood. «Selle bändiga on üks väga kummaline tundmine - näiteks autos olles ma ABBA muusikat peale ei paneks. Ma pole selles mõttes fänn. Kuid meie kui lauljate teadmisesse on jõudnud nende kaunis mitmehäälne harmoonia. Kevadel juba tegime sarnaseid esinemisi ja võib öelda, et oleme nüüd selle kontsertformaadi fännid. Kava kokku pannes valisime välja laulud, mis meile endile meeldivad. See on lahe õhtu koos ABBA lauludega, me laulame neid lugusid läbi enda. Me kindlasti ei tee kedagi järele, see polegi eesmärk,» selgitas laulja.