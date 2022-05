Kosmoseteadlaste teatel on 27. mail Maast mööda kihutav asteroid liigitatud potentsiaalselt ohtlikuks ning tegemist on suurima kosmosekiviga, mis sel aastal meie planeedist möödub, teatab livescience.com.

NASA teadlased tõid võrdluse, et 7335 (1989 JA), mille diameeter on 1,8 kilomeetrit, on neli korda suurem kui New Yorgis asuv pilvelõhkuja Empire State Building. Hoonel, mis valmis 1931, on 102 korrust, kõrgus on 381 meetrit ja koos antenniga 449,5 meetrit.