Üksik naine leidis elueesmärgi, kui lapsendas Indiast ilma käte ja jalgadeta lapse

USAs Ohios elav Jacqui McNeill (29) oli vaid 12-aastane, kui tema ema südamerikke tõttu ootamatult suri. Olles pärit suurest perest, kus oli koguni 11 last, jäi Jacqui õlgadele oma seitsme noorema õe-venna eest hoolitsemine, vahendab People. Kuna noore neiu elu oli katsumuste- ja murederohke, leidis ta lohutust religioonist ning temas tekkis soov pärast keskkooli lõpetamist nunnaks hakata. Kuid puutudes pidevalt kokku lastega, mõistis Jacqui, et ta ei saa nunn olla, sest tema soov saada kunagi päris oma laps on liiga tugev.