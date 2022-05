Filmitegija Susanna Smanjovil on ees kiired ajad: õudukat teeme õhtul, kiredraamat päeval

Hetkel on naisel pooleli suisa kaks filmi. Kui möödunud suvel esilinastus tema linateos «Rikutud hing. Viirus», hakkas naine kohe filmima ka teist filmi. «Hakkasin tegema õudukat «Nõiad otse põrgust», aga me ei jõudnud filmida seda lõpuni, enne tuli talv vahele ja siis jäi see pausile. Ongi hea, et pausile läks, sest talve jooksul tulid huvitavad ideed juurde, mis teevad filmi veel lahedamaks,» ütleb Susanna, kes läheb nüüd suvele vastu uute õuduka-ideedega. «Õudusfilmi võtted saab teha vaid õhtuti, kui on juba hämar. Kiredraamat teeme päeval.»