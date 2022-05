HIRMUTAV! ⟩ Haabneeme rannas viiakse täiskuöödel läbi ohverduslikke rituaale

Facebooki grupis «Viimsilased» on juba pikalt arutatud Haabneeme rannas toimunu üle. Üle poole aasta on igal täiskuuööl viidud Haabneeme rannas läbi veidraid rituaale. Kuigi eelkõige häirib kohalikka maha jäätud prügi ning toit, mida koerad hirmsasti maiustada tahaksid, siis osaliselt tekitab selline vaatepilt neis ka kõhedust.

«Tahaksin teada, kes seda teeb ja milleks,» ütles üks kohalikest elanikest, kelle sõnul tundub rituaali läbiviija olevat vägagi rikas, sest menüü, mida selles kasutatakse, ei ole just kõige odavamate killast. «See on veidike hirmutav ning kõhedust tekitav,» rääkis teine kohalik.

«Kuna asjasse on kaasatud kange alkohol, viitab see voodoole,» rääkis Timmer ning täpsustab, et voodoo pole tegelikult midagi halba. Siiski on tema sõnul tegu väga sügava teemaga ning üheselt öelda, millega tegu ta öelda ei oska ning läbi piltide asja hinnata keeruline.

«Ma ei näe kurjust, sest satanismi märke ma ei näe. Pigem on head ja paremat viidud. Kellegil on kas millegist puudus või püüab midagi saavutada. Mis ma panin tähele on see, et kasutatakse kolme küünalt, mis vihjab kolmainsusele,» ei märka Timmer loos grammigi kurjust.