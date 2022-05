ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Putini lapsvõitlejate organisatsioon – pioneerid said 100 aastaseks

Pioneeriorganisatsiooniasutamise kepsaka mõtte peale tuli Vladimir Uljanov ning see asutati 100 aastat tagasi mais – 1922. Täpsuse huvides isegi – otsi hullu taga hullu naist, sest ilmselt oli pioneerinduse kokkuõmbleja siiski hasartse Vova elukaaslane Nadežda Krupskaja .

Pioneeride "peeglitagune" maailm

See oli ette nähtud noortele vanuses 9-15 ja pidi kujutama endast partei truud järelkasvu, noorsoo avangardi, vankumatuid leninlasi. Kes on pioneer olnud, see mäletab hästi, kuidas noortele üritati rivivõistlustel distsipliini sisse tümitada, tundide kaupa lollidel koondustel vireleda, vintis töökangelaste ja mõmisevate sõjaveteranidega kohtuda ning koraldada koolisaalis küllaltki vaimuhaigelt välja nägevaid "lõkkeõhtuid". Saali keskele asetati püsti 3 lõkkepuud, nende alla punane lamp ja selle valguses tuli teineteist mentaalselt ja parteiliselt kasvatada.