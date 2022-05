Krüptoturu krahh ajas noored depressiooni: ma ei maganud päevi

Lootuses olla koduomanik oma 30. sünnipäevaks, otsustas Steve Jensen 2020. aasta suvel investeerida 25 000 dollarit krüptovaluutasse. See oli pool tema säästudest, aga kuna New Yorgis elav mees ei saanud veel kodu sissemakset lubada, lootis ta, et peagi tasub investeering ära ning ta saab soetada enda esimese kodu. Pealegi nägi ta pealt, kuidas tema lähedased sõbrad krüptorahaga kiiresti rikastusid.

«Teadsin, et see on risk, aga nägin, kuidas inimesed teenisid krüptoga kiiresti raha ja arvasin, et see on hea investeerimisvõimalus,» kommenteeris nüüdseks 30-aastane Jensen New York Postile.