Psühholoog selgitab: mida ütlevad lauakombed inimese iseloomu kohta?

Psühholoogid on ammu märganud, et see, kuidas inimene sööb, kuidas ta suhtub toidusse ja käitub süües, näitab ära tema põhiolemuse. Seda teadis ka vanarahvas ja seepärast pakuti uue töömehe palkamisel talle midagi süüa. Kui töömehekandidaat sõi kiiresti, energiliselt ja hea isuga, nautides toitu ja seejuures sõi söögikombeid järgides, siis oli ta tõenäoliselt ka hea ja korralik töömees. Kui ta sõi aeglaselt, kombetult ja ei näidanud pererahva vastu üles austust ega tänu toidu eest, siis teda mõistetavatel põhjustel tööle ei võetud.