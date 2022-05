TÄNUSÕNAD ⟩ Zelenskõi nõunik säutsub Twitteris sulaselges eesti keeles: väike riik suure südamega

«Tuhande lubaduse asemel: kolme kuuga kandis Eesti kolmandiku omaenda sõjalisest eelarvest – rohkem SKT kohta kui keegi teine maailmas. See tõestab veel kord: võite olla väike riik suure südamega või olla suuruselt teine riik maailmas üldse ilma südameta. Ukraina võit on Eesti rahva võit!» kirjutas Ukraina presidendi nõunik Mihailo Podoljak esmaspäeva õhtul tehtud Twitteri postituses, mille on lisaks ukrainakeelsele avaldanud ka eesti keeles.

Kommentaarides on postitusele reageerinud teiste hulgas ka Eesti suursaadik Ukrainas, Kaimo Kuusk, kes vastab ukraina keeles «Ми разом переможемо», mis tõlgituna tähendab, et üheskoos me võidame selle sõja.

Eestlaste entusiasm ja tahe Ukrainat aidata on olnud märkimisväärselt suur ning siiamaani see veel raugenud ei ole. Alles möödunud pühapäeval kogunesid Tallinna lauluväljakul laulukaare alla tuhanded inimesed, et taas kord üheskoos Ukraina toetuseks laulda.

Et senine toetus ei vaibuks

Üheslaulmise järel valmib video, mida saata Eesti poolt laiali üle maailma, et juhtida jätkuvalt tähelepanu Ukrainas toimuvale ja koguda võimalikult palju ka reaalset rahalist toetust Ukrainale.

«Oluline on, et maailm ei unustaks hetkekski, mis Ukrainas toimub ning et senine toetus ei vaibuks ega väsiks. Me ei tohi Ukrainat üksi jätta ja peame aitama nii moraalselt kui ka rahaliselt, mistõttu kogutakse salvestusega annetusi Slava Ukraini MTÜ toetuseks,» märkis Kaupo Kikkas, kes on üks algatuse eestvedajaist.