Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja: Orwelli «1984» ei räägi totalitarismist, vaid alla käinud liberalismist

«Arvasime aastaid, et Orwell kirjeldas totalitarismi õudusi. See on üks suuremastest globaalsetest valedest. Orwell kirjeldas liberalismi, kui inimkonna lõppu,» sõnas Zahharova 21. mail Jekaterinburgis, kus inimesed said talle küsimusi esitada.