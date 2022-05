Diskodiiva Nancy oma sünnipäeva hommikul: kingitusi ma ei oota, kuid lilledest pole mitte kunagi küllalt!

Nancy avaldas, et tema argipäevad on hetkel täidetud tavapäraste toimetustega ja esinemiste kõrvalt naudib ta meelsasti äsja alanud kevadet. «Vaatan, kas midagi saaks kasvama panna! Eriti meeldib mulle aga metsas jalutamas käia,» sõnas ta.

Raadio Elmar hommikuprogrammis kõlas sünnipäevalapse auks hittlugu «Aeg peatub». «Oi! Selle loo avaldamisest on ikka nii palju aega möödas. Mäletan, et kui see välja tuli, oli entusiasm eriti suur. Tantsulise osa jaoks tegime päevas neli kuni viis tundi trenni. See oli vahva aeg. Eelmisel aastal saime esinemise raames kogu seltskonnaga taas kokku, meie ühine vibe oli täitsa sama,» märkis ta õnnelikult.