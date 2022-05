FOTOD JA VIDEO ⟩ Kanada äikesetormides kaotas elu mitu inimest ning sajad tuhanded on elektrita

Lisaks on New Brunswicki provintsi osades paikades hoiatatud tornaadode eest. Kogu provints sai äikesehoiatuse.

Osa Kanada linnasid on tormikahjustuste tõttu välja kuulutanud eriolukorra ja kutsunud elanikke üles koju jääma, et päästetöötajad saaksid tormituule tekitatud kahjustused likvideerida.

Ottawa päästeosakonna juht Kim Ayotte ütles 22. mail toimunud pressikonverentsil, et meteoroloogid ei ennustanud nii võimasid torme ja need tulid üllatusena.

Saksa meteoroloogide teatel tuleb ka Euroopas vahel tornaadosid ette, kuid tavaliselt on need nõrgad ja suuri kahjustusi ei teki. Nad rõhutasid, et kliimamuutus on see, mis tekitab ilmaäärmusi, kaasa arvatud torme, mida on aina sagedamini.