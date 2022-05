HÄGUSAD KAADRID ⟩ Urmas Paeti hommik algas liivatormises Iraagis

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet on Bagdadis visiidil koos Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni delegatsiooniga.

Visiidi käigus külastatakse Bagdadi ja Erbili. Kavas on kohtumised Bagdadis Iraagi peaministri Mustafa Al Kadhimi, kaitseministri Juma Inadi, siseministri Othman Al Ghanimi, parlamendi spiikri Mohamed al-Halboussi, ELi ja NATO missiooni juhtidega.

Liivatormid on põhjustanud viimasel ajal Iraagis paksu pahandust. 5. mail kirjutas Postimees, et Iraagis toimeti neljapäeval liivatormi järel haiglasse üle tuhande inimese, keda vaevasid hingamisraskused ning Iraaki on viimase kuu jooksul tabanud juba seitse liivatormi.