MISSIDRAAMA ⟩ Kahtlased rahatehingud ja uus tüdruk: Eestit Miss Globalil esindama pidanud Merylin Nau räägib suu puhtaks

Missivõistlusest oleme kirjutanud juba varsti aasta aega ning sellel ei paista tulevat lõppu. Endine tõsielustaar ja suunamudija Merylin Nau teatas mullu 9. juulil õnnelikult, et esindab Eestit Miss Global võistlusel. «Asi on ametlik!» rõõmustas Nau toona.

Siis pidi võistlus toimuma Indoneesias 30. augustist kuni 13. septembrini. Mõni tund hiljem teatas kaunitar Instagrami loos, et missivõistlus lükkub edasi ja toimub 5. kuni 20. novembrini. Seda seetõttu, et koroonajuhtumid olid Aasias kasvujoones. Hiljem lükati võistlust veelgi edasi ning praegu peaks see toimuma mai lõpus.