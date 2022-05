NÄDALAPROGNOOS ⟩ Meid ootab ees ülikõrge energiatase, kuid tuleb olla ettevaatlik tule ja konfliktidega!

Päike on liikunud värskelt Kaksikutesse ning lähipäevadel jõuab Marss oma kodumärki Jäära ja Veenus oma kodumärki Sõnni. See näitab, et kolm põhienergiat, mis meid igapäevaelus mõjutavad, on paigutumas ümber. Pane tähele, kuidas su elutunnetus, energiatase ja fookus on muutumas. Hea uudis on, et need ümberpaigutused on küllaltki positiivsed! Siht (Marss) saab selgemaks, energia tõuseb ja väärtused (Veenus) lähevad paika.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval leiab aset Päikese sekstiil Jupiteriga ja Marsi sekstiil Pluutoga. Päev lisab entusiasmi ning annab juurde energiat, kuid siin on vaid üks väike trikk - sekstiilid on võimaluse aspektid, see tähendab, et võimalused on saadaval, kuid neist tuleb haarata! Kui ise mõnusalt paigal istuda, siis nende mahlakate seisude mõjusid väga tunda ei saa. Kui aga sirutuda välja elu poole, on võimalusi külluslikumalt, kui osati oodata.

Õhtupoole annab tunda juba ka Merkuuri sekstiil Marsiga, mis läheb täpseks vastu teisipäeva hommikut. Suhtlemine annab nüüd energiat ja paneb asjad liikuma. On hea aeg stimuleerivaid vestlusi pidada, võimalusel isegi liikumise pealt - koos joostes, rattaga sõites vms. Niimoodi tulevad hetkel kõige kasulikumad mõtted.

Üldiselt on esmaspäev üks ütlemata harmooniline, mõnus, võimalusterohke päev sel nädalal!

Teisipäeval saabub Veenuse sekstiil Saturniga, mis kingib mõnusa töömeeleoluga päeva, kus nauding ja kohustused on tasakaalus. See on ühtlasi hea aeg kokkulepeteks ja läbirääkimisteks, koostööd ja partnerlussuhteid võetakse nüüd tõsisemalt ning ollakse lojaalsed ja pühendunud. Isiklikes suhetes on hea aeg konkreetseid plaane teha.

Kolmapäeval siseneb Marss Jäära, mis on tulisele sõjaplaneedile suur rõõmusõnum. Marss väljub ähmasest, tundlikust ja veidi segadusse ajavast Kaladest, kus ta end niikuinii kuigi hästi väljendada ei saanud. Tõepoolest, üldine energiatase on nüüd tõusujoones (kõige rohkem lõikavad sellest kasu muidugi Jäärad ise). Kui Marsi eelnevas perioodis oli liigagi lihtne energiat niimoodi valesse kohta suunata, et see sootuks hajus ja tegevused voolasid tühja, siis nüüd tuleb kindel siht ja fookus tagasi, parem kui eales varem. Paljud võivad nüüd tunda, et on viimaks valmis alustama trenni, jooksmise ja intensiivsema liikumisplaaniga, mis siiani aina edasi lükati.

Neljapäeval teeb Merkuur trigooni Pluutoga, mis on küll tuntav juba alates kolmapäevast. Nüüd on hästi hea aeg lahendada küsimusi ja probleeme suhtluses, mis on varem õhku rippuma jäänud. On võimalik jõuda asja tuumani ning olukord ringi pöörata.

Reedel jõuab kätte selle nädala kõige keerukam seis - Veenuse kvadraat Pluutoga. Suhetes tulevad siin üles tugevad kired, aga ka varjuküljed. Allasurutud ebakindlused ja hirmud mõjutavad nüüd inimesi rohkem kui tavaliselt. Kui kardetakse, et mind ei armastada või väärtustata, siis muututakse väliselt hoopis kontrollivaks või isegi manipuleerivaks. Kui keerulised emotsioonid tulevad pinnale ning suhted pingestuvad, siis tuleks tegelikult hoopis iseendasse vaadata.

Laupäeval jõuab Veenus viimaks oma kodumärki Sõnni, kus armastuseplaneet on oma täies jõus. Nüüd on lihtsam häälestuda elu ja oma meelte nautimisele. Veenus viibis viimased nädalad mehises Jääras, mis tegi ka palju naisi sõjakamaks ja rahutumaks ning üleüldiselt ei pakkunud inimestele piisavalt võimalusi elu ilust ja võlust rõõmu tunda. Viimaks aga tahab ka universum, et naudiksime kaunist kevadet iga oma keharakuga, kuulaksime linnulaulu ja nuusutaksime magusaid õisi.

Laupäeval-pühapäeval toimub Marsi ühendus Jupiteriga, mis on tõeliselt tuline seis! Kaks tuleplaneeti ühinevad tulemärgis Jääras! Sel päeval alustatud tegevused võivad paisuda oodatust palju suuremaks, energia kasvab uskumatult suureks. See on hea päev õigluse nimel võitlemiseks, kuid sõjaolukordades võidakse minna üle piiri. Tavainimese tasandil oleks suurepärane võtta ette füüsilist võhma nõudev matk või teha aiatöid - suudetakse palju rohkem kui tavaliselt. Paraku viha on väga raske tagasi hoida. Potentsiaalseid konfliktseid olukordi tasuks vältida. On suurem oht tulekahjudeks!