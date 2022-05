Briti endine luurejuht: Putin on 2023. aastaks sanatooriumis

Dearlove, kes oli MI6 juht 1999 – 2004, rääkis Venemaa ja Putini teemal rahvusvahelises ajakirjanike taskuhäälingus One Decision, teatab businessinsider.com.

«Arvan, et 2023. aastaks on Putin võimu kaotanud ja Kremlist kadunud. Aga ilmselt sanatooriumisse, kust ta ei tule välja Venemaa juhi, vaid tavakodanikuna,» sõnas ta ja lisas, et sanatoorium on viis Putini võimult kõrvaldamiseks ilma riigipöördeta.

Dearlove'i arvamus on kooskõlas teiste hiljutiste teadetega, mis viitavad sellele, et Putin on haige ja võib peagi võimu kaotada.

Uuriva ajakirjanduse rühmituse Bellingcati Venemaa julgeolekuekspert Hristo Grozev ütles hiljuti, et Kremli kõrged julgeolekuametnikud usuvad, et sõda Ukrainas on kaotatud ja Putin ei suuda enam võimul püsida.

Uuriva ajakirjanduse rühmituse Bellingcat ajakirjanik Hristo Grozev 9. oktoobril 2018 Londonis meediale kommentaare andmas Foto: REUTERS/Hannah McKay/scanpix

Ukraina sõjaväeluure ülem kindralmajor Kõrõlo Budanov ütles uudistekanalilel Sky Newsile, et Putin psühholoogiline ja füüsiline seisund on väga halb ning ta on väga haige. Budanov ütles ka, et on optimistlik, et Ukraina võidab ja sõda on aasta lõpuks läbi.

Endine Briti spioon Christopher Steele ütles hiljuti, et Kremli allikate teatel on Putin raskelt haige ja käib regulaarselt arsti juures ning Kremlis segadus, sest keegi ei tea, kelle käes võim on. Steele juhtis aastaid MI6 Venemaa osakonda ja on Venemaal toimuvaga kursis.

Putini tervislikku seisundit ei saa kinnitada, kuid juba pikka aega liiguvad läänes teated, et tal võib olla dementsus, Parkinsoni tõbi või verevähk.

Briti endine luurejuht Dearlove ütles ka, et Venemaa juhtkonnal pole järglusplaani, kuid kui Putin peaks sattuma pikemaks ajaks haiglasse ravile, on kõige tõenäolisem inimene, kes võtab Putini ameti üle, Venemaa Julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev.

Vastavalt Venemaa seadustele tuleb siis järgneva kolme kuu jooksul korraldada presidendivalmised.

Venemaa käivitatud sõda Ukrainas kestab kolmandat kuud. Venemaa plaan võtta Ukraina ja ka pealinn Kiiev ära umbes kahe nädalaga kukkus läbi. Venemaa on keskendunud nüüd Ida-Ukrainale, kus on Ukraina separatistlikud Luhanski ja Donetski rahvavabariik.