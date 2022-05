VIDEO ⟩ Vaata, kuidas ema jookseb koos lapsega punase tulega üle tee. «Aga inimene peab ju foori taga mõttetult kaua ootama.»

«Kallis jalakäija, kui palju mõtled Sina sellele, millist eeskuju liikluses Sa oma käitumisega teistele annad,» nii algab postitus Liiklusjärelevalvekeskuse Facebooki lehel. Järgneb selgitus:

«Lapsed jäljendavad teiste laste ja täiskasvanute käitumist. Ületades sõiduteed koos lapsega keelava fooritulega, õpib laps valesid harjumusi. Kui kindel oled Sa selles, et Sinu laps üksi liikudes samamoodi keelava fooritulega teed ei ületa? Kas Sa usaldad tema oskust «liiklust lugeda»?»

Kuna lapse võime ohte hinnata on väga piiratud ja laps ei oska hinnata sõiduki peatumisteekonda, siis on eriti oluline teadvustada, milline mõju on täiskasvanud inimesel liikluses.

Punase fooritulega teed ületavad jalakäijad Tallinnas Tartu maanteel, keskturu juures. Foto: Videokaader

«Mida mõtleb lapsevanem, kui ta üritab lapsele õiget ning ohutut liikluskäitumist õpetada ja kõrval jalutavad täiskasvanud punase tulega üle tee? Aga mida mõtleb laps? Teised võivad, tema ei tohi?»

Inimeses ilmneb aga tihti karjainstinkt – kui üks läheb üle, siis lähevad teised ka, sest massis on inimene anonüümsem. «Aga kui mõni «nutisõltlane» või väike jalakäija ka astub koos teistega, usaldades eesliikujat? Otse auto ette?»

Liiklusjärelevalvekeskus kutsub üles eeskuju näitama ja mitte minema punasega üle tee, kuna kui sina ei lähe, siis ei lähe teised ka. Turvaline liiklus algab igast inimesest endast.

Liiga kaua tuleb rohelist tuld oodata

Videot on kommenteerinud arvukalt inimesi. Mõned leiavad, et jalakäijatel on punane tuli liiga pikka aega ning see ahvatlebki jooksma punase tulega üle tee.

Lauri kirjutab: «Aga alustaks õige sellest, et teeks fooritsüklid jalakäijasõbralikuks? Videos näidatud Zoo peatuse foor on sellise taktiga, et seal rohelist tuld oodates võib jalakäija jõuda enne pensioniikka, kui teed on võimalik legaalselt ületada. Selle foori tsükkel rikuti ära Haabersti ristmiku ehituse järel, sest autoliikluse läbilaskvus on Tallinna linnas ju teadupärast püha ja jalakäijate huvid linna transpordiametnikke ei huvita.» Lauri arvab, et probleemiks on mootorsõidukiliikluse eelistamine ja see põhjustab liiklusohtlikke olukordi. «Jalakäija aeg on sama kallis kui autojuhi aeg,» kirjutab Lauri, kes leiab, et politsei peaks sel teemal suhtlema Tallinna transpordiametiga.

Videot kommenteerinud Thea jagab oma mõtteid: «Ma ei kiida heaks lastega valel ajal üle jooksmist, aga mida vähem inimene peab ootama mõttetult kaua foori taga, näiteks kui seal oleks toimiv nupp, seda kannatlikumalt nad järgmine kord ootavad, kui tõesti on vaja oodata.»

Üks kommenteerija avaldab, et tal on tulnud valgusfoori taga oodata koguni kaheksa minutit. «Ülemiste keskuse ja rongipeatuse vaheline foor. 8 minutit on olnud paar korda punane,» kirjutab ta ning soovitab sellistesse kohtadesse teha tunnelid või muuta fooritsükleid.

Valgusfoor. Pilt on illustreeriv. Foto: Sander Ilvest

Lapsed õpetavad täiskasvanuid

Video all toovad mõned kommenteerijad näiteid sellest, kuidas liiklusteadlikud lapsed suurtele aru pähe panevad. Kui tee ületamist ootav laps osutab täiskasvanule, kes punase tulega üle tee minema hakkab, pöördub nii mõnigi täiskasvanu tagasi.

Getu kirjutab: «Laps veel 5-aastane ja kõva häälega kommenteerib ise, et see ikka täitsa rumal inimene. Ning kaks valesti tee ületajat on mu lapselt vabandust palunud, et nii tegid ja öelnud, et enam nii ei tee.» Ka Getu tõdeb, et vahepeal on fooridel nii pikad tsüklid, et see muudab kärsituks.

Kas videos nähtud olukordi tuleb tihti liikluses ette?

Küsisime Politsei- ja piirivalveametilt (PPA), kas tänaval patrullivad politseinikud näevad tihti sellist vaatepilti, kus vanem koos lapsega punase fooritulega üle tee jookseb. PPA pressiesindaja Annika Maksimov ütleb, et selliseid situatsioone ei märka politseinikud õnneks väga tihti, kuid aeg-ajalt siiski. «Suurtes linnades, kus on rohkem valgusfooridega reguleeritud ristmikke, on sääraseid rikkumisi pisut rohkem kui väiksemates linnades,» tõdeb Maksimov.

Kas vanemale tehakse trahvi?

«Mõnikord on politseiniku hoiatus ja näpuviibutus palju mõjusam kui trahvi tegemine. Seega iga juhtumit hinnatakse eraldi, sõltuvalt asjaoludest, sh ka sellest, kas vanem mõistis oma eksimust,» ütleb politsei esindaja Elu24-le.

Politsei. Foto: Arvo Meeks