PULMAFOTOD ⟩ Kourtney Kardashian ütles Itaalia altari ees igavese jah-sõna!

Ehkki Kourtney ja Travis abiellusid algselt 4. aprillil umbes kell 2 öösel Las Vegases – mõni tund pärast seda, kui Barker Grammy auhinnagalal esines, siis hiljem tuli välja, et kahjuks see siiski ametlik abielu polnud. See viga parandati möödunud nädalal, sest paar pidi USAs seaduslikult abiellluma, enne kui said korraldada suure Itaalia pulma. Nüüd on ka see toimunud.