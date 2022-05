VIDEO ⟩ «Keegi ei võta minult mu meest ära, isegi mitte sõda.» Ukraina president taaskohtus oma abikaasaga

Proua ütles, et ta ei ole üllatunud, et tema abikaasa on inspireerinud maailma oma vankumatu juhtimise ja tohutu vastupanuga Venemaale. «Keegi ei võta minult mu meest ära, isegi mitte sõda. Ma ei saa öelda, et Volodõmõr on selle sõja algusest peale muutunud. Ta oli ennegi usaldusväärne abikaasa ja mees ning see jääbki,» rõhutas Olena.