ELU25 ⟩ Andrus Villem: Putini kardinali Anton Vaino kolm narratiivi

Vene föderatsioonist pidi saama „juhitud demokraatia”, milles on näiliselt olemas demokraatiale omased institutsioonid, vabad valimised, sõltumatud meediad jne, aga reaalsuses on kõik salateenistuste kontrolli alla ja seega presidendi otsustusväljas.

Isiklikult puutusin selle süsteemi tulemitega kokku Putini esimese valitsemisperioodi lõpul. Peterburis toimus suur mittetulundusühingute konverents, mis oli rahastatud loomulikult mitmete lääne doonorite (EU, USA) poolt. Tollal veel uskus demokraatlik maailm, et Venemaal on lootust muutusteks, aimamata, et tegevuskavad on paika pandud ja lootus on lollide lohutus.