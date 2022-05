GALERII ⟩ Pühapäeval toimus veemotospordi võistlus JetSki & Powerboat Tallinn Open 2022

Elu24 helistas 21-aastasele Kärolile veidi enne tema võistlussõidu algust, et uurida, kuidas tänane üritus neil läheb ning kaua nad veemotospordiga tegelenud on.

«Trennid läksid hetkel hästi, veidike tuuline on aga olen ennegi tuulega sõitnud,» rääkis sõidu eel elevil olev noorsportlane. Kiirete paatide võidukihutamisega on nad tegelenud juba ligikaudu seitse aastat.

Tähelepanuväärne on aga see, et vanemad ise sellise spordiga ei tegele ning isagi tunnistas, et hirm on neil tihti nahas ning peapõrutustega on isegi haiglas aega veedetud.