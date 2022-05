Kaks paari kaksikuid sünnitanud Reelika: see oli kohutav uudis minu jaoks, ma nutsin sel hetkel

Igal aastal jagab Eesti Lasterikaste Perede Liit koostöös Bigbankiga aasta suurperele stipendiumi. Sel aastal valiti selleks viie lapsega perekond Saaremaalt, Kudjapelt. Peres kasvab 16-aastane Markus, 2-aastased kaksikud Anni ja Miia ning kuueaastased kaksikud Ralf ja Ronja.

Reelika ja Margo Kubjase perekonnale jagati lausa 10 000 eurot ning saatejuht Anu Välba uuris pere kõige nooremalt poisilt Ralfilt, mida selle rahaga küll peale hakata. «Selle raha ostaksin neid pähkleid,» vastas ta. Reelika sõnul oli tiitli saamine neile väga suur üllatus ning ta ei oska välja mõelda, miks just nende pere selleks valiti.

«Kui Markus sündis, siis ma ütlesin, et ikka kolm last võiks peres olla. Reelika arvas, et võibolla ühe korra veel võik ühe lapse teha. Tookord siis tuli neid kaks, ehk siis mina sain kolm ning tema võimaluse ühe korra veel,» räägib pereisa Margo, kuidas nende pereplaneerimine käis.

Ootamatu oli aga see, et see «ühe korra veel» proovimine tõi kaasa veel ühed kaksikud ning nelja lapse asemel oli neil õue peal hoopiski kokku viis last.

«See oli kohutav uudis minu jaoks. Ma nutsin sel hetkel, kuid mul on väga hea ämmaemad, kes ütles, et need on siia loodud,» vaatab Reelika tagasi ajale, kui sai teada, et tema kõhus kasvavad taas kaksikud.

Siiski tuleb pereemal tõdeda, et kõik mis alguses tundub raske, muutub hiljem kergemaks. Nii oli tal ka laste kasvatamisel- esimesed kolm aastat üsnagi keerulised, kuid mida aeg edasi, seda lustlikumaks see pereelu läks. «Kaksikud leiavad rohkem ühist tegevust,» märgib ta, miks osaliselt on kaksikutega mõnusam.

Oma lastele õpetab Margo enda sõnul ausust ja loomulikult austust teiste vastu, et neist kasvaksid tublid ja head inimesed.