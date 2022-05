ARMAS KLÕPS ⟩ Suure beebikõhuga Anni Rahula tegi Maijooksul nii mõnelegi silmad ette

Rahulad andsid aprilli lõpus teada läbi sotsiaalmeedia, et nende perre on oodata lisa ja seda selle suve lõpus- augustis.

«Rubi jooksis oma 300 meetrit (no ma jooksin temaga kaasa, kuna rahvast oli rohkelt) ja mul sai seitse kilomeetrit tunniga läbitud - nagu aru saada, siis sai joostud ja kõnnitud ka.. ma arvan, et viimane jooks ka mul enne sügist,» kirjutab Rahula piltide juurde.

Ühtegi teist rasedat ta aga rajal ei näinud, kuid mõistab, et see on individuaalne ning igaüks ei suudagi minna liikuma. «Vahepeal isegi mõtlesin, et nii kitsasse kohta küll poleks pidanud end tooma .. teised vast targemad,» tunnistab ta, et suure rahvamassi sees tundis ta isegi end korra veidralt.