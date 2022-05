VIDEO ⟩ «Mõnus sõita randa oma majakesega ning loodust nautida.» Eestlaste seas kasvab trend kaubikutest suvilaid ehitada

Küsides Eliselt ja Ristolt, kuidas tuli idee hakata autosuvilat ehitama, puhkevad nad naerma ning vastavad, et rannast. «Ristol on tegelikult juba ammu see idee/soov/unistus peas mõlkunud ja ta rääkis mulle ka sellest ideest,» sõnab Elis.