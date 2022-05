UKSED ON AVATUD ⟩ «Armastuse malevas» tuntust kogunud Sander Leppnurm pani enda äri püsti!

Tõsielustaar räägib, et on enda töökojast ammu unistanud ning lõpuks on see unistus ka täitunud. «Too oma masin remonti ja teeme alustuseks head sõbrahinda!» teavitab Sander enda Instagrami postituses.

Sander räägib, et ta on viimased kaheksa aastat autoremondiga tegelenud. Noormehe sõnul on ta ohverdanud stabiilse sissetuleku, et avada oma töökoda, mille tulevik on veel ebaselge.