UUED TUULED ⟩ Moelooja Liina Stein: maagiline, et lõpuks kutsun seda paika oma teiseks koduks

Eesti moelooja Liina Stein on juba aastaid jaganud oma töid ja tegemisi Prantsusmaa ja Eesti vahel. Nüüd aga rõõmustab naine ühismeedias, et saab Prantsusmaa muinasjutulist Èze küla oma teiseks koduks kutsuda.

«Aeg-ajalt valutab meie süda uue alguse pärast... ja minu esimene osa kõige maagilisemast muinasjutust, mis on veel kirjutamata, algab siinsamas!» rõõmustab moelooja, jagades lummavaid fotosid Èze tänavatelt.

Liina Stein tõdes, et see külake on tema jaoks alati eriline paik olnud. «Juba esimesest kohtumisest saadik!» lisas ta.