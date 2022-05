Covidisse nakatunud Keit Pentus-Rosimannus: enesetunne pole kiita

Rahandusminister jagab ühismeedias fotot teetassist ja teatab, et on Covisisse nakatunud.

«Nüüd siis, kui ümberringi kõik juba ammu COVIDi läbi põdenud, on see kuriloom mind ikkagi kätte saanud. Kust viirus külge hakkas, ei oska arvata,» tõdeb Keit Pentus-Rosimannus.

Rahandusminister tunnistas, et andis positiivse teist ja enesetunne pole just kiita. « 10 päeva eraldumist paratamatu. Hoidke ennast! See on üks vastik ja salakaval tegelane.»